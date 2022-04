Am Sonntag um 14 Uhr war der Skilift am Sandberg in Bopfingen plötzlich geöffnet. In Windeseile verbreitete sich diese Meldung per WhatsApp und Facebook. Und wirklich, der Sandberglift lockte mit traumhaften Wetter und einer ebensolchen Schneelage und entschädigte die Skifahrer der Region mit einem Winterwunderland für den bis dato schneefreien Winter.