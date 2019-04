Schnäppchen jagen und Kultur erleben auf dem Bopfinger Frühjahrsmarkt

Die Stadt und der Gewerbe- und Handelsverein Bopfingen laden am Sonntag, 7. April, zu einem Besuch auf dem traditionellen Frühjahrsmarkt ein. Das Programm ist gewohnt vielseitig und unterhaltsam. So wird erstmals der Bopfinger Werbetruck zu sehen sein.

Der Einzelhandel Bopfingens schätzt das Ambiente des Frühjahrsmarktes und das Interesse der Besucher an den vielfältigen Angeboten und Dienstleistungen. Wer den Frühjahrsmarkt kennt, weiß, dass die Stadt und der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) ihre Gäste immer wieder mit frischen Ideen überraschen. Diese Tradition soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Am Samstag, 6. April, findet außerdem die erste Bopfinger Foodtruck-Meile statt.

Oldtimer und neue Autos geben sich ein Stelldichein

Natürlich gibt es auch bewährte Attraktionen. Die zehnte Bopfinger Freizeitkünstler-Ausstellung im evangelischen Gemeindehaus gehört auf jeden Fall dazu. Das gilt auch für die Tombola der Agenda-Gruppe Kultur und Soziales, die sich ebenfalls im Gemeindehaus befindet. Um 11 und 14 Uhr lädt das Modehaus Linse zur Modenschau in sein Geschäft in der Nürnberger Gasse 9 ein. Um 20 Uhr führt Nachtwächter Winfried Mundt Gäste durch die Altstadt Bopfingens. Treffpunkt ist am Brunnen am Marktplatz.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Bummelns und Schauens. Beliebt bei Groß und Klein sind seit Jahren schon die Oldtimer-Meile in der Schmiedgasse und die große Automeile rund um den Marktbrunnen. Technik hautnah und zum Anfassen. Vitaminreiches und Blühendes bieten ihren Gästen die Gärtnereien Schönherr und Schneele.

Wer sich für Kunst und Geschichte interessiert, findet auf dem Frühjahrsmarkt ein breites Angebot. Die Künstlergruppe „Kreative 88“ lädt zu einem Besuch ihrer „Galerie am Brunnen“ am Marktplatz ein. Das Museum im Seelhaus bietet von 12 bis 18 Uhr kostenlose Führungen an.

Und was wäre ein Frühjahrsmarkt ohne die große Verlosung des GHV?. Alle Kunden, die ihr volles Rabattheft in einem Fachgeschäft abgeben oder ihre Teilnahmekarte in die Losbox werfen, nehmen an einer Warengutschein-Verlosung teil.

Darüber hinaus wird der neue Bopfingen-Truck zu sehen sein. Die Stadt Bopfingen hat ihre Bürger zu einer Slogan-Aktion aufgerufen. Aus den Vorschlägen wurden nun einige Gewinner ausgewählt. Der Truck wurde mit den Gewinner-Slogans bedruckt.