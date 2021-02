In einem Nördlinger Ortsteil ist es am frühen Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Die beiden hatten größere Mengen Alkohol getrunken und waren dann in Streit geraten. Der ältere der Beteiligten schlug den jüngeren ins Gesicht, der jüngere Mann trug ein Hämatom davon und musste ärztlich behandelt werden.