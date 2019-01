Schüler leisten Pannenhilfe für PC, Handy und Tablet

Erste Hilfe an Handy, Tablet, Laptop und anderen digitalen Geräten: Schülerinnen und Schüler des Ostalb-Gymnasiums (OAG) Bopfingen versuchen, eine Lösung für die Hilfesuchenden zu finden. Das Kurs- und Beratungsangebot der VHS Ostalb in Zusammenarbeit mit dem OAG und der Agendagruppe Kultur und Soziales Bopfingen wird von den Menschen gerne angenommen.

Wer kennt es nicht: Schon wieder spuckt der PC eine Fehlermeldung aus, die keiner versteht. Die Festplatte ist auch wieder voll, obwohl gar keine Bilder auf dem Computer vorhanden sind. Und wie geht das gleich noch mal mit dem Einrichten von Whatsapp? Die Welt der Computer und des schnellen Internets kann einen schon mal nah an den Rand der Verzweiflung bringen. Gut, wenn es Leute gibt die sich darin auskennen und einem helfen können. So wie das siebenköpfige Schüler-Team am Ostalb-Gymnasium (OAG) Bopfingen.

„Wir nehmen uns der Fragen unserer Kunden rund um Programme und Anwendungen ihrer Handys, Tablets oder Laptops an. Und das sind nicht wenige“, schmunzelt Schüler Linus Häberle. Seit September 2018 helfen die „Digital Trainierten“, wie sie sich selbst nennen, anderen Menschen in digitaler Not.

Probleme rund um Facebook, Whatsapp, Twitter & Co.

„Die häufigsten Fragen und Probleme drehen sich überwiegend um die sozialen Medien wie Facebook, Whatsapp, Twitter und dergleichen“, so Häberle. „Zu Laptops und natürlich Smartphones tauchen die meisten Fragen auf“, weiß Häberle.

Die VHS Ostalb unterstützt das Schulprojekt und führt es offiziell als Kurs- und Beratungsangebot. Die Agendagruppe Kultur und Soziales Bopfingen steht den digitalen Helfern ebenfalls zur Seite: „Uns hat dieses Projekt so begeistert und überzeugt, dass wir das Schüler-Team gerne auch finanziell unterstützen“, meint die Sprecherin der Agendagruppe, Ingrid Gottstein. Mit einer Spende von 510 Euro hilft die Agendagruppe den PC-Nothelfern bei der Anschaffung eines eigenen Laptops. „Das sind genau die Synergien, die uns davon überzeugen, das richtige Angebot an Bord der VHS Ostalb zu haben“, meint die VHS-Leiterin Silvia Freitag. Seit September findet alle zwei Wochen ein Beratungstermin am OAG statt. Weit über 30 Leute haben die Schülerinnen und Schüler bereits um Rat gefragt. So wie Hans Pletka aus Bopfingen: „Der Laptop wird von Mal zu Mal langsamer. Ich komme bei meinem Problem einfach nicht weiter“, so Pletka. Grund ist ein zu voller Speicher, der zusammen mit falschen Einstellungen dem Laptop zu viel Rechnerleistung entzieht und ihn dadurch langsamer macht. Eine halbe Stunde später ist das Problem behoben – und Hans Pletka hat wieder ein Gerät, das den Namen Computer auch verdient.

Die Beratung kostet übrigens nichts, aber alle, denen geholfen wurde, lassen gerne eine Spende für die Schüler da. „Das ist schon großartig, wie sich unsere digital Trainierten in ihrer freien Zeit für andere Menschen einsetzen“, findet Schulleiter Pascal Bizard.