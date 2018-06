Schüler gestalten „BerufsBilder“

Bereits nach den Herbstferien hat sich die Kunstgruppe der Klassen 9 c und d unter der Leitung von Verena Schmid in einem Projekt theoretisch und praktisch mit verschiedenen künstlerischen Berufen auseinandergesetzt. In Gruppen begannen die Jugendlichen im Sinne eines Kurators, Malers, Bildhauers, Modedesigners, Maskenbildners und Architekten eine gemeinsame Ausstellung zu planen und zum Thema Werke zu erstellen.

Das Besondere an dieser Ausstellung, die bis 6. Januar in der Schranne im Bopfinger Rathaus zu sehen ist, ist, dass die Besucher nicht nur die Werke betrachten können, sondern auch zum gestalterischen Umgang an und mit ihnen aufgefordert werden. Dieses Angebot nahmen die zahlreichen Besuchern der Vernissage bereits gerne an. So ergab sich ein reger Austausch zwischen den Kunstwerken, den Besuchern und den stolzen Künstlern.