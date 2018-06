Sänger spannen weiten musikalischen Bogen

Ein eindrucksvolles geistliches Chorkonzert sang der Junge Kammerchor Ostwürttemberg am Samstagabend in der evangelischen Stadtkirche in Bopfingen. Gut 100 Zuhörer lauschten dem mit „Trotz und Trost“ überschriebenen Programm.

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg ist ein Projektchor, ein Gemeinschaftsprojekt des Ostalbkreises und des Kreises Heidenheim. Unter der Leitung von Wilfried Lang und Thomas Baur trifft sich der etwa 40 Mitglieder starke gemischte Chor zu kurzen aber „heftigen“ Probenphasen und stellt danach die Ergebnisse dieser Probenarbeit in Konzerten oder Konzertreisen der Öffentlichkeit vor. So war der Chor vor kurzem erst in Finnland und trat jetzt am Wochenende in Iggingen, in Bopfingen und am Sonntag in Königsbronn auf.

Im aktuellen Programm „Trotz und Trost“ unter der Leitung von Wilfried Lang schlugen die jungen Sängerinnen und Sänger im ersten Teil des Programms einen weiten musikalischen Bogen von den Barockkomponisten Robert Parsons und Heinrich Schütz über die Romantiker Felix Mendelssohn Bartholdy und Josef Rheinberger bis hin zu den Zeitgenossen Colin Mawby und Knut Nystedt.

Ruhiger, harmonischer Wohlklang, ein transparentes Klangbild und feine dynamische Abstufungen, wobei das Forte zunächst eher sparsam eingesetzt wurde, prägte dabei Parsons „Magnificat“. Der hier vorherrschende besinnliche Duktus setzte sich auch in der Motette von Heinrich Schütz „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ fort, in der ausgesprochen intonationssicher gesungen wurde. Mit charmanter Leichtigkeit erklommen die Sopranistinnen die hohen Lagen in Mendelssohn Bartholdys wunderschönem „Denn er hat seinen Engeln befohlen“. Das breite dynamische Spektrum bis hin zum kraftvollen Fortissimo gab es dann in „Alleluia, Christus resurrexit“ von Colin Mawby.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils, jetzt unter der Leitung von Thomas Baur stand die bekannte Bachmotette „Jesu, meine Freude“ (BWV 227). Der Chor interpretierte sehr aufmerksam und konzentriert. Die Choräle strahlten tröstende Ruhe aus und in der zentralen Fuge „Ihr aber seid nicht fleischlich…“ überzeugte die Standfestigkeit in den anspruchsvollen Coloraturpassagen. Tempo und Dynamik gestaltete Thomas Baur lebhaft und abwechslungsreich und der Chor folgte flexibel und mit sicheren Einsätzen. Auch der Zeitsprung über knapp 300 Jahre zu Jaakko Mäntyjärvis „I was glad“ mit engagiertem Solo gelang problemlos. Zum Schluss verteilte sich der Chor dann im Kirchenraum und auf der Empore zu Knut Nystedts „Immortal Bach“ mit seinen bezaubernden Glockeneffekten. (gk)