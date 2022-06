Round Table 195 Aalen spendet für ukrainische Schüler

Die Werkrealschule Bopfingen hat sofort mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ein umfangreiches Konzept zur schulischen Integration geflüchteter ukrainischer Kinder im Bereich der Sekundarstufe erstellt. Inzwischen unterrichtet die Schule täglich 36 ukrainische Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis 16 Jahren.

Zudem hat der Schulleiter Lars Wolf, unterstützt von seiner Konrektorin Carmen Fasser, vier ukrainisch sprechende Kolleginnen an die Schule geholt, die Unterricht „auf ukrainisch“ erteilen. Halyna Syrovatska ist schon im Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 nach Deutschland geflüchtet. In der Ukraine war sie Mathematiklehrerin. Inzwischen spricht sie gut deutsch und ist somit ein Glücksfall für die Schule.

Lars Wolf hat den Kontakt mit ihr hergestellt, noch bevor die ersten Flüchtlinge in Bopfingen ankamen. Syrovatska musste nicht lange überlegen. Jetzt unterrichtet sie an drei Tagen in der Woche, vormittags, in der Werkrealschule Bopfingen, Kinder aus ihrem Heimatland.

Schnell hat sich herumgesprochen, wie die Hilfe in Bopfingen gelingt. Über Wochen kamen jeden Tag neue Schülerinnen und Schüler an. Es dauerte nicht lange und die ukrainischen Schüler mussten in unterschiedliche und kleinere Lerngruppen aufgeteilt werden.

Mit Irina Grushkovskaja, Nina Miroshnikova und Olena Roman sind inzwischen drei weitere ukrainische Pädagoginnen an der Schule tätig. Alle drei sind erst vor kurzem vor dem Krieg geflüchtet und privat in der Region untergebracht.

Lars Wolf hat die ukrainischen Hilfskräfte zunächst im Lehrbeauftragtenprogramm des Landes untergebracht und sammelt derzeit Spendengelder um den Unterricht zu finanzieren. Alle haben sich inzwischen im extra dafür eingerichteten Portal des Landes Baden-Württemberg für eine entsprechende Anstellung beworben und warten nun auf Zusagen.

Um die finanziellen Deckungslücken, mindestens bis zum Ende des Schuljahres, zu schließen, hat sich die Schule nun aufgemacht und Hilfe gesucht. Schließlich müssen Unterrichtsstunden bezahlt werden, schulische Erstausrüstung besorgt werden, Lernproramme und dazugehörige Schullizenzen gekauft werden.

Der Round Table 195 Aalen hat Wolf in den Osterferien eingeladen um sich von ihm das Konzept der Schule genau vorstellen zu lassen. Sofort war die Einigkeit in der Runde groß. Der Werkrealschule Bopfingen muss geholfen werden.

Timo Steiner, derzeitiger Präsident des RT 195 Aalen, erkennt schnell, wann und wie Hilfe sinnvoll ist. „Die Werkrealschule Bopfingen macht das genau so, wie wir uns das vorstellen. Da wird schnell, effektiv und unbürokratisch geholfen. Die überlegen nicht lange, die tun.“

2000 Euro stellt der RT 195 Aalen der Werkrealschule nun sofort zur Verfügung. Geld, mit dem die Schule eine Menge anfangen, vor allem jede Menge Hilfe leisten kann.