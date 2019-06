Rosetti-Gesellschaft feiert 20. Rosetti-Tage

Die Internationale Rosetti-Gesellschaft (IRG) lädt von Mittwoch, 19., bis Sonntag, 23. Mai, zu den 20. Rosetti-Tagen ein. Das Besondere an dieser Konzertreihe – alle der sechs Konzerte finden „cuius loci“, an den originalen Wirkungsstätten des ehemaligen Hofkapellmeisters von Fürst Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein, Antonio Rosetti, statt.

Auch im Jubiläumsjahr konnte der musikalische Leiter und Vorsitzende der IRG, Johannes Moeses, wieder international renommierte Ensembles und Solisten gewinnen. Neben den bereits bekannten Konzerten in den fürstlichen Schlössern Harburg, Amerdingen, Reimlingen, Kaisheim und Baldern findet dieses Jahr erstmals auch ein Konzert in der Oettinger Sankt Jakobs-Kirche statt. „Darauf freuen wir uns besonders“, so Johannes Moeses. „Zumal Rosetti bemerkenswerte Messen und Requiem geschrieben hat.“

Aber auch die anderen Konzerte werden die Besucher mit klassischer Musik auf höchstem Niveau unterhalten. Wie das Eröffnungskonzert im Harburger Fürstensaal. Auf originalen Blasinstrumenten wie zur Entstehungszeit der Werke spürt das Ensemble „Veccio legno“ den Klangfarben des 18. und 19. Jahrhunderts nach und eröffnet so den Besuchern neue und ungewöhnliche Klangwelten. Aber auch das Abschlusskonzert mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau verspricht wieder Hörgenuss pur. Unter dem Dirigat von Johannes Moeses werden gleich drei Rosetti-Kompositionen zu hören sein. Als Solist mit dabei – Oboist Albrecht Mayer.

Johannes Moeses Leidenschaft zu Rosetti wurde 1992 geweckt, als er zu einem Konzert in Schwerin eingeladen wurde. „Neben seinem Vorbild Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart, ist Antonio Rosetti ein wichtiger Vertreter der Wiener Klassik. Seine Werke sind charakterisiert durch eine zarte, aber ausdrucksstarke Dynamik. Dazu verwendete er bereits Stilelemente der Romantik. Tempo, Dynamik, Freude an der Musik – Rosetti vereint in seinen Werken all diese Eigenschaften. Dazu sein musikalischer Humor – das alles macht die Werke von Rosetti zu etwas besonderem. Deshalb hatte er auch zu Lebzeiten einen hohen Bekanntheitsgrad“, gerät Johannes Moesus ins Schwärmen.

Während Rosetti zu Lebzeiten auf eine Stufe mit seinen Zeitgenossen Joseph Haydn oder Wolfgang Amadeus Mozart gestellt wurde, geriet er schon bald nach seinem Tod in Vergessenheit. Um Rosetti aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken, wurde 1992 die Internationale Rosetti-Gesellschaft gegründet. 2000 fanden im Rahmen der Rieser Kulturtage die ersten Rosetti-Tage statt.

Seit 2001 sind sie eine eigene und mittlerweile renommierte Veranstaltungsreihe. „Da mindestens ein Stück von Rosetti gespielt werden muss, hatten wir zu Beginn noch ein paar Probleme mit den Ensembles. Doch mittlerweile haben sich die Rosetti-Tage so etabliert, dass wir Anfragen namhafter Künstler haben. Im Mai wurde Rosetti von einem Klassiksender in Toronto sogar eine ganze Woche gewidmet“, erklärt Moesus nicht ohne Stolz.

Shuttle-Service für Abschlusskonzert eingerichtet

Beim Abschlusskonzert am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr wird auch dieses Jahr wieder ein Shuttle-Service eingerichtet. Bei gutem Wetter werden die Besucher gebeten auf der „Festwiese“ am Ortsausgang Richtung Bopfingen zu parken. Die Parkplätze werden von der Freiwilligen Feuerwehr Baldern eingewiesen. Bei schlechtem Wetter weist die Freiwillige Feuerwehr den Besuchern Parkplätze im Ortsbereich von Baldern zu. Für ältere und gehbehinderte Personen besteht die Möglichkeit bis zum Schlosstor gefahren zu werden. Hierzu wenden sie sich bitte an ein Mitglied der Feuerwehr. Ebenso wird gebeten den Anweisungen der ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr unbedingt Folge zu leisten. (jubl)