Auf Burg Katzenstein soll es von 4. Dezember bis 31. Januar, immer samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr, wieder eine Romantische Burgweihnacht geben. Die Burg und vor allem der alte Rittersaal sollen in diesem Zuge in ein romantisches Weihnachtsland verwandelt werden. Im Burgladen werden Geschenkideen präsentiert und verkauft – von der Spieluhr bis zum Mittelalterschmuck. Im Burghof, der Burgschänke „Zum Marstall“ und der Brunnenstube wird deftige Kost, aber auch Kaffee und Kuchen von der eigenen Konditorei angeboten. Auch Punsch soll es geben. Eintrittskarten für fünf Euro (ermäßigt vier Euro, Kinder frei) sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Es stehen Parkplätze an der Burg und am Fuße der Burg zur Verfügung.

Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass die Burg auch im November besucht werden kann. In der Burgschänke gibt es von Freitag bis Essen to Go. Außerdem hat der Burgladen am Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.