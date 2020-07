Rollerfahrerin rutscht vom Bremspedal

Eine 19-jährige Rollerfahrerin hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr schwer verletzt. Die junge Frau war auf der Aalener Straße in Fahrtrichtung Nördlingen unterwegs. Auf Höhe einer Fußgängerampel bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dabei rutschte sie vom Bremshebel ab, stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Roller entstand geringer Sachschaden.