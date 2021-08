Rieser Teddybärentag im Nördlinger Bahnbetriebswerk

Am Sonntag, 8. August, veranstaltet der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum bereits zum 20. Mal im Nördlinger Bahnbetriebswerk den Rieser Teddybärentag. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen kommen (Erwachsene haben keinen freien Eintritt) und einen Teddybären mitbringen. Das Bahnbetriebswerk ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Besucher können während des Teddybärentages eine der größten Sammlungen historischer Schienenfahrzeuge in Deutschland besichtigen, zusätzlich werden kindgerechte Führungen angeboten. Im Nördlinger Bahnbetriebswerk gibt es auch eine Fahrzeugschau rund um die Drehscheibe. Außerdem wird die Dampfspeicherlok 6601 aus dem Jahr 1912 unter Dampf stehen, sie ist heute die älteste betriebsfähig erhaltene Dampfspeicherlok Deutschlands.

Für Modellbahnfreunde ist an diesem Tag die Schaumodellbahnanlage des MEC Nördlingen, die in einem Eisenbahnwagen untergebracht ist, kostenlos besichtigen. An diesem Tag wird auf dem Museumsgelände mit „Küche to go“ für die Stärkung zwischendurch gesorgt.

Zusätzlich zu dem oben aufgeführten Programm werden an diesem Sonntag auch Dampfzugfahrten nach Gunzenhausen angeboten. Zuglokomotive des Seenland-Express der BayernBahn, der das Nördlinger Ries mit dem Fränkischen Seenland verbindet, wird die Dampflokomotive 001 180-9 sein. Die Dampfzüge der BayernBahn pendeln auf der Bahnstrecke Nördlingen - Oettingen - Wassertrüdingen - Gunzenhausen nach folgendem Fahrplan: Nördlingen ab 10.20, 15 Uhr; Oettingen ab 10.40, 15.20 Uhr; Wassertrüdingen ab 11, 15.40 Uhr; Gunzenhausen an 11.20, 16 Uhr; Gunzenhausen ab 11.50, 16.30 Uhr; Wassertrüdingen ab 12.10, 16.50 Uhr; Oettingen ab 12.30, 17.10 Uhr; Nördlingen an 12.50, 17.30 Uhr.

Fahrkarten für die Pendelzüge sind am Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder und Kinderwagen kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen. Es gilt die Maskenpflicht in den Zügen.

Coronabedingt sind bei einem Museumsbesuch die folgende Regeln einzuhalten: Die Datenerfassung zur Kontaktdatenverfolgung erfolgt durch die Mitarbeiter vor Ort an der Kasse. In den Räumen des Bahnbetriebswerks müssen FFP2-Masken getragen werden. Im Freigelände nicht. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Man benötigt keinen negativen Corona-Test – allerdings darf man mit einer aktuellen Symptomatik das Museum nicht besuchen.

Weitere Informationen zum 20. Rieser Teddybärentag und zu den Dampfzugfahrten unter www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de