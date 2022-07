Richard-Schieber-Stiftung vergibt Preise an Abiturienten des OAG

Auch dieser Abiturjahrgang musste corona-bedingte Herausforderungen überwinden und hat die Hürden sehr erfolgreich gemeistert. Bei all den durchlebten Turbulenzen ist es besonders dankenswert, dass es Gesten der Stabilität und Wertschätzung gibt. Dazu gehört in jedem Fall die traditionelle Vergabe von Preisen an Abiturientinnen und Abiturienten des Ostalb-Gymnasiums. Während der feierlichen Aushändigung der Abiturzeugnisse überreichte der Stiftungsvorsitzende Eugen Abele 18 Preise der Richard-Schieber-Stiftung für besonders herausragende schulische Leistungen. Der schulische Sozialpreis für besondere Verdienste um die Schulgemeinschaft ging an Chiara Frank. Die Schulgemeinschaft dankt der Richard-Schieber-Stiftung aufs Herzlichste für diese besondere Form der Förderung der Abiturientinnen und Abiturienten. Unser Bild zeigt (von links): Hintere Reihe: Alisa Nagel, Karina Ignatev, Jakob Eder, Fabian Schmid, Hagen Haenschke, Tim Hellmann, Dr. Gunter Bühler (Bürgermeister Bopfingen/Vorstand), mittlere Reihe: Zuhal Aslan, Maike Hornung, Lukas Geiß, Jan Salvasohn, Isabell Beck, Dr. Pascal Bizard (Schulleiter/Vorstand), vordere Reihe: Tobias Krabler, Chiara Frank, Melissa Hieber, Lea Hermann, Melanie Hieber, Merve Ünal, Mona Weizmann, Eugen Abele (Stiftungsvorsitzender).