Reutlinger Mundartkünstler Dodokay überrascht Besucher der Movie Nights

Die zweite Auflage der Bopfinger „Movie Nights“ ist in diesem Jahr vom Wetter verwöhnt gewesen. Anders noch als bei der Premiere 2017. Da waren Glühwein und andere heiße Getränke die absoluten Renner – außerdem dicke Decken. Ein Jahr danach genossen die Besucher die lauen Sommerabende mit kühlen Getränken im stimmungsvollen Ambiente des Stadtgartens.

Die „Movie Nights“ wurden am Donnerstag vom Animationsfilm „Hotel Transsilvanien 3“ vor ausverkaufter Leinwand eröffnet und am Samstag mit der Komödie „Oceans 8“ beendet. Dazwischen wartete am Freitag mit der Vorpremiere des von „Dodokay“ alias Dominik Kuhn auf schwäbisch synchronisierten Filmklassikers „Die 1000 Glotzböbbel (schwäbisch für Augen, Anmerkung der Redaktion) des Dr. Mabuse“ ein echtes Schmankerl auf die Besucher.

Und dann moderiert er plötzlich selbst: Dodokay

Und die staunten nicht schlecht als der Reutlinger Mundart-Künstler Dodokay höchstpersönlich seinen Film anmoderierte und ihnen auf lockere Art und Weise Rede und Antwort stand. Ein kurzer Regenschauer im Vorfeld könnte dafür verantwortlich sein, dass viele Stühle leer blieben. Das Gesamtpaket aber aus Dodokay, den „1000 Glotzböbbel“, der Atmosphäre des Stadtgartens und der von den Mitgliedern der Schmiede sowie des Jugendgremiums bewirteten Stadtbar stimmte.

So wollte Dodokay beruflich bedingt direkt nach der Pause den Heimweg antreten. Angesichts der heimeligen Atmosphäre des Stadtgartens entschied er sich kurzerhand zu bleiben und sich die „1000 Glotzböbbel“ nach langer Zeit wieder einmal komplett anzuschauen. „Ich habe mich jetzt drei Monate Tag und Nacht intensiv mit diesem Film beschäftigt. Und irgendwann ist einmal der Punkt erreicht, an dem man wieder etwas Abstand braucht. Außerdem wartet noch Arbeit in meinem Büro auf mich“, entschuldigte er sich im Vorfeld für seine geplante frühere Abreise. Dass er dann doch bis zum Ende blieb, lag auch an den Besuchern und Fans, die den Film aufmerksam verfolgten.

Sie nutzten die Chance, sich mit dem Macher über die vielen versteckten Details zu unterhalten „Ich bin überrascht wie aufmerksam ihr den Film angeschaut habt. Ein paar dieser Gags sind echte Insider, aber auch die habt ihr erkannt“, zollte er seinen Respekt.

Und so waren am Freitag trotz des mäßigen Besuchs nicht nur die Besucher, sondern auch Kinobetreiber Johannes Böhm, Ina Reber vom Jugendgremium sowie Julian Schwarz und Stefan Böhm vom Schmiede e.V. begeistert. „Unser Ziel ist es, die „Movie Nights“ als langfristiges Event für alle Bopfinger zu etablieren. Mit Johannes und dem Schmiede e.V. haben wir zwei tolle Partner an unserer Seite“, blickte Ina Reber optimistisch in die Zukunft.

Musikalisch umrahmt wurden die „Movie Nights“ vom CRA-Team. Passend zum schwäbischen Hauptfilm sorgte Marica´s Bürgerstüble mit leckeren Flammkuchen für kulinarische Genüsse.