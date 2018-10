Rekordverdächtige Heimattage

Bopfingen - Die 41. Bopfinger Heimattage haben in diesem Jahr sämtliche Rekorde gebrochen. Weit über 15 000 Besucher tummelten sich in den Gassen und Marktplätzen der ehemaligen Reichsstadt. Genauso gigantisch wie der Publikumszuspruch war das historisch-mittelalterliche Programm.

Alles an den Bopfinger Heimattagen war in diesem Jahr rekordverdächtig.

Das Wetter: Bei nahezu hochsommerlichen Temperaturen hatten die Straßencafés und Eisdielen in Bopfingen Hochkonjunktur. Die Gassen waren voll von Menschen, die sommerlich gekleidet durch die Stadt flanierten und den Tag und das Fest genossen.

Die historischen Gruppen: Bunter und fröhlicher den je zogen sie in ihren historischen Gewändern und Ausstattungen durch die Innenstadt Bopfingens. Auf Wunsch immer für ein fröhliches Gruppenbild mit den zahlreichen Besuchern bereit. Besonders prachtvoll war auch der traditionelle Festumzug durch die Stadt, vorbei an den vielen tausend Besuchern der Bopfinger Heimattage.

Das Veranstaltungsprogramm: noch abwechslungsreicher, noch vielfältiger. Ritterkämpfe, historische Musikgruppen und anmutige Tänzerinnen boten den Zuschauern eine immerwährende Abwechslung. Langeweile? Fehlanzeige!

Die Besucher: Mehr als 15 000 Besucher nutzten die schönen Tage für einen Besuch der Bopfinger Heimattage. Neben dem mittelalterlichen Flair in der Innenstadt, gab es eine Menge an weiterer Möglichkeiten seine Zeit in Bopfingen zu verbringen.

Auf zahlreichen Kunstausstellungen zeigten die Künstlerinnen und Künstler ihre aktuellen Werke. Die „Kreativen 88“ überzeugten im Rahmen ihres 30. Jubiläums mit „grenzenlosen Vielfalt“, die auch das Motto der diesjährigen Ausstellung im Foyer des Rathauses war.

Der Fotoclub Bopfingen präsentierte seine neuesten Bilder unter dem Titel „Mensch und Menschen“ im Festsaal im Hotel „Zum Sonnenwirt“.

Aber auch außerhalb der Stadtmauern gab es vieles zu entdecken. Die Schieber-Werkstätten luden etwa zu einer Sonderausstellung ein. Die „Geschichten über die Kraft des guten Designs“ lockten viele hundert Gäste in die Ausstellungsräume.

Rund um die evangelische Stadtkirche und im Stadtgarten lagerten historische Gruppen in teils prächtigen Zelten.

Auch der Einzelhandel zeigte sich am Samstag und Sonntag von seiner besten Seite. „Bei meinem Rundgang durch die Stadt, habe ich nur positives gehört. Die Mitglieder des GHV Bopfingen sind rundum zufrieden mit den diesjährigen Heimattagen“, bestätigte der Vorsitzende des GHV, Peter Altrichter im Gespärch mit unserer Zeitung.

Das Fazit: Das einstige Bopfinger „Stadtfeschtle“ hat sich zu einem ausgemachten Stadtfestival entwickelt. Die Anziehungskraft der Bopfinger Heimattage reicht mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus.