Reisebloggerin Keiko Ueno aus Japan erkundet Nördlingen

Die japanische Reisebloggerin Keiko Ueno wandert derzeit entlang des Fernwanderwegs an der Romantischen Straße rund 500 Kilometer weit. Gestartet ist sie am 11. Juli in Würzburg und wird am 13. August in Füssen ankommen.

Auf dieser Tour hat sie jüngst zwei Tage in Nördlingen verbracht. Betreut durch das Team der Tourist-Information konnte sie neben dem Kirchturm Daniel, Geotop Lindle und dem Rieskratermuseum viele Eindrücke aus Nördlingen mitnehmen.

Keiko Ueno hat laut Nördlinger Stadtverwaltung beste Kontakte zu japanischen Reiseunternehmen. Die Städte und Gemeinden an der Romantischen Straße würden sich durch diesen Besuch gerade in den kommenden Jahren einen merklichen Aufschwung im Bereich der Gästezahlen aus Japan erhoffen, heißt es in einer Mitteilung.