Regiopraxis könnte Ärztemangel heilen

Dass dem ländlichen Raum in den nächsten Jahren immer mehr Ärzte fehlen, ist bekannt. Ob Ärzte ihre Praxen auf dem Land aus Alters- oder finanziellen Gründen schließen, spielt für die Patienten überhaupt keine Rolle. Fakt ist: Schon heute gibt es in kleineren Kommunen im Ostalbkreis keine Arztpraxen mehr. „Das Problem des Landärztemangels ist schon seit Jahren bekannt. Getan hat sich da bislang wenig“, sagt auch der Hausarzt Dr. Christian Riethe, Sprecher der Bopfinger Ärzte.

Neue, frische Ideen sind gefragt. Da kommt der Denkanstoß der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zur Einführung einer sogenannten Regiopraxis zum richtigen Zeitpunkt. Das Modell sieht demnach keine reine Gemeinschaftspraxis mehr vor, sondern den Zusammenschluss von gleich mehreren niedergelassenen Ärzten aus der Region. Das Modell Regiopraxis soll Ärzten eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage schaffen. „Bislang ist die Eröffnung einer neuen Praxis oder die Übernahme einer bereits bestehenden mit großen finanziellen Investitionen verbunden. Das können schon mal im Schnitt 150 000 Euro zusammenkommen. Dies schreckt selbstverständlich viele junge Ärzte davon ab, auf dem Land tätig zu werden“, sagt Riethe. Hinzu kommt noch der große Verwaltungsaufwand.

Die Vorteile und Chancen, die das Modell einer Regiopraxis bietet, sind offensichtlich. So wäre zum Beispiel eine stundenweise Beschäftigung von Ärztinnen vorstellbar, die so Familie und Beruf unter einen Hut bringen könnten. Auch Kosten wie Mieten von Praxisräumen oder Neuanschaffungen ließen sich so erheblich reduzieren. Eine Menge Synergieeffekte wären mit einem solchen Modell nutzbar.

„Noch ist die Regiopraxis aber ein Modell. Aber eines mit viel Potenzial. Die einzig wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer Regiopraxis ist: Der Arzt muss dazu bereit sein“, ist Riethe überzeugt. Aber der Bopfinger Allgemeinmediziner räumt auch ein, dass noch viele weitere Hürden bis zur Verwirklichung genommen werden müssen. Wie sieht eine gerechte Entlohnung von angestellten Ärzten aus? Können Kommunen entsprechend geeignete und günstige Räume zur Verfügung stellen? In welcher Gesellschaftsform soll eine Regiopraxis geführt werden? „2012 werden wir damit noch nicht soweit sein. Aber für das Jahr 2013 mache ich mir schon Hoffnungen“, sagt Riethe.

„Ich sehe das Modell Regiopraxis noch lange nicht so weit“, erklärt indes Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler. „Viele rechtliche und politische Grundlagen müssen da noch geändert oder geschaffen werden. Dieser Prozess wird bestimmt noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Die Idee möchte Bühler aber gerne weiterverfolgen. Denn in einem sind sich Riethe und Bühler einig: „Wir müssen etwas tun. Abwarten macht die Situation nicht besser.“ Weitere Gespräche mit Ärzten, der Stadt Bopfingen und dem Landkreis sind geplant. (mab)