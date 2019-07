Es war alles vorbereitet für einen spannenden und lustigen Nachmittag. Eine Hüpfburg, eine Zwergen- und Kinderolympiade, Fußballspiele und Glitzertattoos. Das Organisationsteam des TSV Trochtelfingen um Susanna Steinmaier hatte an alles gedacht, außer an den Wettergott. Und dieser öffnete pünktlich zum Start der Zwergen- und Kinderolympiade seine Schleusen. Zwar versuchten die Verantwortlichen noch zu retten, was zu retten war, aber letztendlich kapitulierte man vor dem Regen. Dieser begann pünktlich mit dem Abpfiff des E-Jugendspiels des TSV Trochtelfingen und der SG Ipf-Ries. Während der „Dance-Mob“ sehr zur Freude der Anwesenden und der Tänzerinnen und Tänzer noch im überdachten Vorzelt stattfinden konnte, fielen die Leichtathletik-Wettkämpfe wortwörtlich ins Wasser. Ein, zwei Sprünge in den Weitsprungkasten, ein paar Würfe beim Ballwurf, mehr lies der Wettergott nicht zu, ehe er seine Schleusen wieder öffnete. Aber – wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und obwohl sich das Wasser bereits in der Hüpfburg sammelte, vergnügten sich die Kinder trotz strömenden Regen in ihr.

Während sich die Kinder auf diese Weise die Zeit bis zum nächsten Höhepunkt, dem Ballonstart, vertrieben, genossen ihre Eltern die Getränke, Gegrilltes und die leckeren Kuchen. Und so hatten trotz der Wetterkapriolen alle Anwesenden ihren Spaß. Es kommt eben immer darauf an, was man daraus macht.