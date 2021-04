Regele erfolgreich bei Jugend musiziert

Emma-Marie Regele aus Riesbürg hat beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Baden-Württemberg im Fach Trompete einen zweiten Preis erhalten. Die Wettbewerbsteilnehmer mussten in diesem Jahr coronabedingt ein Video einsenden. Zusammen mit Philipp Schmid (Bopfingen) am Klavier spielte sie Stücke von Pietro Baldassari (Sonate in B), Albert Lortzing (Thema und Variation), Gustl Huuck (Drei Stücke, Invention, Romanze, Capriccio). Emma-Marie Regele erhält Trompetenunterricht bei Bernd Weber an der städtischen Musikschule Bopfingen.