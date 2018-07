Realschule hält Einschulungsfeier vor den Ferien ab

Für die künftigen Fünftklässler an der Realschule Bopfingen findet die Einschulungsfeier bereits am Montag, 23.Juli, von 14 bis 15.30 Uhr in der Aula des Bildungszentrums statt.

Auch wenn der Wechsel von der bisher besuchten Grundschule zur Realschule Bopfingen erst nach Ablauf der Sommerferien ansteht, sind die bisherigen Viertklässler und ihre Eltern sicher schon sehr gespannt, wer die neue Klassenlehrerin oder der neue Klassenlehrer sein wird, welche Jungen und Mädchen zur künftigen Klasse gehören und ob man vielleicht schon jemanden kennt. Damit diese und weitere Fragen noch vor den Sommerferien beantwortet werden und die Schüler dann die Ferien richtig genießen können, organisiert die Realschule die Einschulungsfeier bereits vor den Ferien.