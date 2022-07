Realschüler gestalten Sommerfest bei der AktivPflege

Nach der coronabedingten Unterbrechung hat in diesem Jahr wieder das Sommerfest in der Wachkoma AktivPflege in Bopfingen stattgefunden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind in den Garten der Wachkoma AktivPflege geströmt, um sich auszutauschen sowie dem Programm der Realschülerinnen und Realschüler zu folgen.

Mit der Realschule Bopfingen unterhalte die Wachkoma AktivPflege nämlich bereits seit vielen Jahren eine Bildungspartnerschaft. Daher gestalteten die Kinder und Jugendlichen sowohl das Programm und halfen außerdem gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern bei der Bewirtung der Gäste. Für die Besucher gab es Lieder vom Schulchor sowie von der Instrumentengruppe zu hören. Außerdem Gedichte sowie eine Tanzvorführung. An einer Bilderwand konnten die Gäste zudem kreative Kunstwerke der Realschülerinnen und Realschüler bestaunen, die das Thema „Nähe und Distanz“ aufgriffen.