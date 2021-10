Razzia in Wemdinger Praxis: Hat ein Arzt gezielt gefälschte Impfzertifikate ausgestellt?

Die Kriminalpolizei Dillingen hat am Donnerstag die Praxis- und Privaträume eines niedergelassenen Arztes in Wemding (Landkreis Donau-Ries) durchsucht. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Es besteht der Verdacht, dass es bei Impfungen gegen das Coronavirus durch den Mediziner zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wird überprüft, ob dokumentierte Impfungen gegen das Virus tatsächlich stattgefunden haben.

Wie Sebastian Völkl, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Nordschwaben der Bayerischen Landesärztekammer, auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ bestätigt, handelt es sich um einen Arzt aus Wemding.

Sebastian Völkl konnte bestätigen, dass zu dem Fall bereits mehrere Anzeigen eingegangen seien, die man jeweils an die Polizei weitergegeben habe. Allerdings wären die meisten Hinweise anonym und unkonkret gewesen.

Gerüchteküche brodelt schon länger

Wie mehrere Medien berichten, habe es in Wemding schon seit längerer Zeit Gerüchte gegeben, in der Praxis könne etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. So wären vor dem Gebäude in den vergangenen Wochen regelmäßig Autos mit Kfz-Kennzeichen aus ganz Bayern oder von noch weiter entfernt gestanden. Zeitweise sollen die Patienten vor der Tür Schlange gestanden haben.

Das sollte für die Polizei aber recht leicht nachzuvollziehen sein. Sollten die Vorwürfe stimmen, wäre das eine Riesensauerei. Sebastian Völkl

Völkl kann keine Angaben über die Dimensionen des Falles oder die Anzahl der Nachweise, die der Arzt gefälscht haben soll, machen. „Das sollte für die Polizei aber recht leicht nachzuvollziehen sein.“

„Sollten die Vorwürfe stimmen, wäre das eine Riesensauerei, sowohl vom Arzt, als auch von den Leuten, die das in Anspruch genommen haben“, sagt Völkl. Denn zum einen geriete damit die Professionalität aller Kollegen in Verruf, zum anderen könnten sich Risikogruppen wie Schwerkranke, Schwangere oder Ältere nicht mehr sicher sein, wer wirklich geimpft sei. Diese würden so massiv gefährdet, vor allem da man in vielen Einrichtungen aktuell keine Abstandsregeln mehr einhalten müsse.

Name des Arztes veröffentlicht

Mittlerweile gibt es auch am Impfschutz von Patienten, die in der betroffenen Praxis geimpft wurden, Zweifel: Am Freitagabend teilt das Landratsamt des Landkreises Donau-Ries mit, aufgrund der laufenden Ermittlungen bestehe die Gefahr, dass bei dort geimpften Patienten kein ausreichender Impfschutz bestehe. Bei der Praxis handele es sich um die Allgemeinarztpraxis Dr. med. Gerhard Holst in der Bahnhofstraße 8 in 86650 Wemding.

Weiter heißt es, Patienten, die sich in dieser Praxis einer Covid-19-Schutzimpfung unterzogen hätten, benötigten zur Abklärung des Impfschutzes einen Antikörper-Test. Unter Beteiligung des Gesundheitsamtes und mit Unterstützung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sollte ein einheitlicher Labornachweis geführt werden.

Die genauen Modalitäten zum Ablauf des Antikörper-Nachweises würden zeitnah auf der Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries unter www.donau-ries.de/aktuelles veröffentlicht.

Impfnachweis wohl nicht gültig

Das Landratsamt Donau-Ries weist darauf hin, dass bei oben genannten Patienten des Dr. med. Holst bis zur Abklärung des tatsächlich vorhandenen Impfschutzes davon auszugehen ist, dass der Nachweis einer vollständigen Covid-19-Impfung nicht gültig ist und daher nicht verwendet werden darf.

Weiter heißt es, im Falle einer Verwendung des Nachweises, also des Impfbuches und des digitalen Impfzertifikates, können strafrechtliche Konsequenzen drohen. Zur eigenen Sicherheit Betroffener und der ihrer Mitmenschen unterliegen diese daher wieder den gesetzlichen Regelungen wie ungeimpfte und nicht genesene Personen. Das Amt empfiehlt dringend das Einhalten der allgemeinen Hygieneregelungen.

Die Ermittlungen der Polizei befinden sich aktuell noch im Anfangsstadium, sodass vor der Auswertung der sichergestellten Beweismittel keine weitergehenden Angaben gemacht werden können.