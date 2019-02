Rauschgift in Bopfingen sichergestellt

Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurde bekannt, dass zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sind. Daher wurden am Dienstag, 5. Februar, in einem Bopfinger Teilort die Wohnungen durchsucht.

Dabei konnten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden werden. Es handelte sich um Amphetamin, LSD, Ecstasy und Marihuana. Alle aufgefunden Stoffe wurden sichergestellt. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Handel mit Rauschgift in nicht geringen Mengen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.