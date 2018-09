Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Glück im Unglück hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 39-jährige Frau mitsamt ihrer vierjährigen Tochter. Sie vergaß in ihrer Wohnung in der Vogelmannstraße in Nördlingen einen Topf mit Fett auf der eingeschalteten Herdplatte und ging zusammen mit ihrer Tochter ins Bett. Das erhitzte Fett begann zu rauchen, so dass der Rauchmelder auslöste und die Mutter weckte. Es kam zwar nicht zu einem offenen Feuer, aber die Feuerwehr Nördlingen musste ausrücken, um die Wohnung durchzulüften.