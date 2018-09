Rund 85 Prozent der gemessenen Personenwagen sich in der Brühlstraße in Aufhausen an das Tempo 30. Anwohner hatten sich wiederholt über zu schnelles Fahren in ihrer Straße beklagt.

Zahlreiche Anwohner der Brühlstraße in Aufhausen hatten schon immer das Gefühl, dass vor ihrer Haustür zu schnell gefahren wird. Eine Geschwindigkeitsmessung der Stadt Bopfingen zwischen dem 25. Juni und 9. Juli hat nun aber ein anderes Bild ergeben: „85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge halten sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 30. Im Schnitt wird in der Brühlstraße mit 34 km/h gefahren. Das ist laut den Verkehrsexperten im Landratsamt ein sehr guter Wert“, berichtete Ortsvorsteher Helmut Stuber dem Ortschaftsrat.

Er habe aber auch Verständnis dafür, dass das subjektive Gefühl der Anwohner ein anderes ist. „Ich kann nur jeden darin bestärken, seine Meinung kund zu tun. Eine Geschwindigkeitsmessanlage aufzustellen ist das Mindeste, was wir für unsere Bürger tun können“, so Stuber.

In den kommenden Wochen und Monaten soll noch an weiteren Stellen in Aufhausen die Geschwindigkeit gemessen werden. Die Blitzanlage in der Aufhausener Ortsdurchfahrtder B29 soll durch einen modernen Blitzer ersetzt werden, wie er in Westhausen steht. Der Austausch der Anlage ist noch in diesem Herbst geplant.Der Ortschaftsrat Aufhausen hat seine Maßnahmen für das Investitionsprogramm 2019 bei der Stadt angemeldet. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Sanierung der Welkfeldstraße.

Straßensanierung ist seit 2014 überfällig

Laut dem Straßensanierungsprogramm der Stadt von 2014 wäre die Sanierung schon 2017 fällig gewesen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Baukosten von über 700 000 Euro hofft die Stadtverwaltung aber auf mögliche Zuschüsse aus dem Topf des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und dem Ausgleichsstock. Die Zuschussanträge sowie die Planung und Finanzierung der Maßnahme soll nun 2019 auf den Weg gebracht werden. Der Beginn der Sanierungsmaßnahme ist für 2020 geplant.