Radio7-Morgenteam ist am Dienstag auf Wünschejagd in Bopfingen

„Radio 7 zahlt’s“ – das Hörerspiel von Radio 7 wird am Dienstag, 4. September, zum Hautnaherlebnis. Allerdings nur in Bopfingen.

Bislang konnten Hörer ihre Wünsche und Rechnungen beim Sender einreichen und mit etwas Glück wurden sie dann von Radio 7 bezahlt. Jetzt wird das Morgenteam selbst aktiv und sammelt die Herzenswünsche und Rechnungen vor Ort ein. Die Moderatoren des Senders postieren sich dazu in den kommenden Wochen in verschiedenen Städten auf Wochenmärkten, Bahnhöfen oder auch beim Bäcker – so wie am Dienstag, 4. September, der Radio7-Moderator Jack Krispin, der Gast bei der Bäckerei Mack sein wird. Passanten können ihm ihre Wünsche und auch Rechnungen vorbeibringen. Außerdem dürfen sich die Kunden der Bäckerei laut Radio7-Pressemitteilung auch noch auf ein „fröhliches Frühstück“ freuen. Wer am Dienstag in Bopfingen aus dem Haus geht, sollte deshalb auf keinen Fall seine Rechnungen vergessen. Auch „sehnlichste Wünsche“ könnten in Erfüllung gehen, verspricht Radio 7.