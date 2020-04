Ein 55-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Aufhausen schwer verletzt worden. Der Unfall hatte sich gegen 14.30 Uhr ereignet. Der Mann befuhr zu dem Zeitpunkt den abschüssigen Waldweg in der Schenkensteinstraße oberhalb des jüdischen Friedhofes, wo er dann aufgrund einer über den Weg gespannten Kette zu Boden stürzte. Der 55-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht.