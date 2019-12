Röhrbachmühle eröffnet den Reigen der Weihnachtsmärkte

Feuerschalen weisen den Besuchern den Weg zum kleinen gemütlichen Weihnachtsmarkt bei der Röhrbachmühle. Beheizte Stehtische oder ein Kaminofen und ein gemütliches und stimmungsvolles Ambiente laden zum Verweilen im Freien ein. Wem es dennoch zu kalt ist, kann sich in die beheizten Garagen zurückziehen. Allerlei heiße Getränke wärmten die Besucher von innen heraus.

Wer seinen Hunger stillen wollte, auf den wartete ein buntes Angebot an verschiedenen Weihnachtsmarkttypischen Speisen. Selbst gebrannte Mandeln waren im Angebot. Kurzum, es war an alles gedacht, um den Besuchern den Aufenthalt so gemütlich wie möglich zu gestalten. Und diese nahmen das Angebot gerne an und genossen den ersten Weihnachtsmarkt der Region in vollen Zügen.