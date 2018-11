Röhling Stones blasen in Bopfingen zum Faschingsauftakt

Pünktlich um 11.11 Uhr haben am Sonntag, 11.11., drei Böllerschüsse auf dem Bopfinger Marktplatz die Faschingssaison der Burgnarren Schloßberg eingeläutet. Nachdem ein Discjockey die Besucher bereits in Stimmung gebracht hatte, war der Auftritt der Röhling Stones der erste Höhepunkt der noch jungen Faschingssaison. Unter dem Motto „Amerika – Burgnarren first again“ und unter der Regentschaft des Prinzenpaares Linda II. und Ralf II. wollen die Burgnarren mit einem umfangreichen Programm in der diesmal langen Kampagne durchstarten, wie der neue Vorsitzende Andy Kauffmann erklärte. Neben dem Rosenmontagsumzug, dem Burgnarrenball und dem Weiberfasching gehören das Maskenabstauben und das Stellen des Narrenbaumes zum Programm. Nimmt man den gelungenen Faschingsauftakt als Maßstab, so dürfen sich die Bopfinger auf einen tollen Fasching freuen. Foto: Jürgen Blankenhorn