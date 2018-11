Prominente lesen einen ganzen Tag lang Märchen vor

Zum bundesweiten Vorlesetag hat die Leiterin des Bopfinger Kinderhauses, Bettina Baumstark, etwas Besonderes auf die Beine gestellt: einen Lesemarathon mit bekannten Persönlichkeiten aus Bopfingen und der Region. Und die haben so zahlreich zugesagt, dass die Leiterin des Kinderhauses einigen sogar absagen oder auf einen zweiten Termin am 26. November vertrösten musste.

„Die Resonanz hat mich schon überwältigt. Zwar haben einige, die ich angeschrieben habe, überhaupt nicht reagiert, aber dafür kamen umso mehr nette Zusagen zurück, was das Ganze wieder aufgewogen hat.“ Und pünktlich um 7.30 Uhr eröffnete sie mit „Schnüpperle“ den Vorlesemarathon, an dem sich insgesamt neunzehn Erzähler mit ihren Lieblingsgeschichten und -märchen beteiligten.

Da selbst die spannendsten Geschichten irgendwann langweilig werden, haben die Erzieherinnen die Kinder in 19 Gruppen eingeteilt, die mit Spielpausen zwischen den Geschichten den Tag sichtlich genossen. Und was waren da nicht für tolle Geschichten dabei: Pettersson und Findus, der Löwe in der Bibliothek, die kleine Maus, „Einmal auf der Baustelle“, der Drache Kokosnuss, oder „Es klopft bei Wanja in der Nacht“, um nur einige zu nennen.

Das letztgenannte Buch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ bekam das Kinderhaus zudem vom CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter geschenkt.

Auch seine Grünen-Bundestagskollegin Margit Stumpp machte es sich, umringt von einer neugierigen Kinderschar, auf den Matratzen, Decken und Kissen des „Snoezelen-Raumes“ bequem.

Ein Prinz, der einmal ein Frosch war, stellt sich vor

Da wollte man nur zu gerne wieder Kind sein und sich einfach dazulegen. Klar dass auch die Vorlesepatin Gisela Knobloch beim „Vorlesemarathon“ mit dabei war.

Bopfingens Nachtwächter Winfried Mundt kam standesgemäß in seiner Nachtwächteruniform und zog mit der „Geschichte vom Schwanzklopfer“ die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich.

Mit dem Satz „Ich war mal ein Frosch – jetzt bin ich ein Prinz“ entwickelte sich Erbprinz Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein vor allem bei den Mädchen zum heimlichen Star des Tages. Seine Aussage wird wohl auf ewig in die Annalen des Kinderhauses eingehen.

Die jüngste Erzählerin, Anna Hilkert vom Jugendtreff Alte Schmiede, überraschte die Kinder mit dem Märchenklassiker Schneewittchen, den sie allerdings am Ende in leicht abgewandelter Form erzählte.

Maike Woydt hielt mit „Lotta zieht um“ der schwedischen Autorin Astrid Lindgren die Fahne für die „Ipf-und-Jagst-Zeitung“ hoch und zog die Kinder mit ihrer natürlichen Art in ihren Bann. Allgemein hatte man das Gefühl, dass auch die Erzähler das Interesse der Kinder genossen und sie ebenso viel Spaß wie die Kleinen hatten.

Und was sagten die Kinder selbst zum Vorlesemarathon? Diese waren selbstverständlich vollauf begeistert. Nur bei der Lieblingsgeschichte konnte man sich nicht einigen. Dafür freuen sie sich umso mehr auf den zweiten Teil am 26. November sowie auf den großen Märchentag mit Märchenerzählerin Lara Krämer am 14. Dezember.