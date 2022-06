Programm für die Ipfmesse 2022

Derzeit läuft die Nördlinger Mess' im benachbarten Donau-Ries-Kreis auf Hochtouren. Doch auch das größte Volksfest der Region steht kurz bevor. Die Ipfmesse findet in diesem Jahr nach zweijähriger Coronapause wieder statt. Hier ist das Programm vom Auftakt am Freitag, 1. Juli, bis zum Höhepunkt am Dienstag, 5. Juli.

Das Ipfmesse-Programm

Freitag, 1. Juli:

17 Uhr Beginn der Ipfmesse

17 Uhr Eröffnung der Ipfmessausstellung im Ausstellungszelt des Gewerbe- und Handelsvereins

19 Uhr Eröffnung Ipfmesse - Bieranstich mit Fahneneinmarsch im Festzelt

19.30 Uhr Party mit „Die Bande“ im Festzelt

23 Uhr Eröffnungs-Brillant-Feuerwerk

Samstag, 02. Juli:

13.45 Uhr Standkonzert auf dem Marktplatz, anschließend Festzug zum Messplatz

Festzelt:

15 Uhr es spielt die „Stadtkapelle Bopfingen“

19.30 Uhr Riesen-Stimmung mit der Band „Allgäuwild“

Sonntag, 03. Juli:

Festzelt:

10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

11 Uhr Frühschoppen mit der „Stadtkapelle Bopfingen“

19.30 Uhr es spielt die „Münchner Zwietracht“

Montag, 04. Juli:

Festzelt:

10 Uhr Bauernkundgebung zu aktuellen Themen der Landwirtschafts- und Energiepolitik

12 Uhr Unterhaltung mit den „Musikantenfreunden“

19.30 Uhr „Albfetza“, die fetzige Partyband

Dienstag, 5. Juli:

Der Messe-Einkaufstag der Hausfrauen und Familien, frohes Messetreiben, Familientag mit ermäßigten Preisen

Festzelt:

10 Uhr Presse-Frühschoppen der Ipf- und Jagst-Zeitung

12 Uhr Unterhaltung mit der „Original Egertaler Blasmusik“

20 Uhr „Dolce Vita“, das Original – die bekannte Stimmungskapelle

