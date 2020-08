Preisvergabe an Abiturienten des Ostalb-Gymnasiums Bopfingen

Der Ulmer Weihnachtsmarkt nicht auf dem zentralen Münsterplatz? Was vor Kurzem noch undenkbar erschien, wird jetzt wohl Realität. Normalerweise werden mit Beginn der Sommerferien die Planungen für den Ulmer Weihnachtsmarkt beendet.

In diesem Jahr können Simone Huber und Jürgen Eilts von der Ulmer Messegesellschaft, dem Veranstalter, erst jetzt so richtig los legen. Denn der Aufsichtsrat um seinen Vorsitzenden Gunter Czisch gab nun das Okay für einen Weihnachtsmarkt unter Pandemie-Bedingungen.