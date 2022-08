Polizeikontrollen vor „Big Bike Meet“: Wenn Biker zum Boxenstopp müssen

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen hintereinander aufgereiht an einem Parkplatz direkt an der B29 in Bopfingen. Die Kontrollstelle ist kaum zu übersehen. An diesem Donnerstag haben die Beamten vor allem Motorradfahrer im Fokus. Denn vom 25. bis 28. August treffen sich auf dem Nördlinger Flugplatz begeisterte Motorradfahrer und Tuningfreunde zum „Big Bike Meet“. „Aber die Kollegen nehmen natürlich, wenn sie schon mal da sind, den gesamten Schwerlastverkehr ins Visier“, erklärt Holger Bienert, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Aalen. So kontrolliere man beispielsweise auch Sprinter, da damit gerne Motorräder transportiert werden, so Bienert weiter.

Gerade steht ein Traktor bei den Beamten. „Der Fahrer hatte leider nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Gespann“, erklärt Volker Nied von der Verkehrspolizei Backnang, der den Einsatz zusammen mit Achim Pfeiffer von der Verkehrspolizei Aalen leitet.

„Halt Polizei“ steht auf der Kelle des Polizisten, auf die zwei junge Frauen auf ihren Motorrädern direkt zusteuern. Also heißt es, rechts rausfahren. „Die haben ja nur Turnschuhe an. Wenn die damit einmal einen Unfall haben, fahren die nie wieder so“, sagt Volker Nied. Gesetzeswidrig ist das Schuhwerk allerdings nicht. Die Beamten prüfen die Führerscheine der jungen Frauen - alles in Ordnung. Auch an den Maschinen gibt es nichts zu beanstanden. So kann die Fahrt weitergehen.

„Nicht doch! Gerade durch Aalen durch und jetzt das!“, sagt der nächste Biker. Er will mit seiner Frau einen Ausflug in den Bayerischen Wald machen. Doch alles halb so wild. Papiere und Maschine sind in Ordnung. Dem Ausflug steht nichts mehr im Wege.

Während im vorderen Bereich des Parkplatzes Motorräder kontrolliert werden, sind Andreas Brieden und Volker Nothdurft in einem der Fahrzeuge gerade dabei, die Lenkzeiten eines polnischen Lkw-Fahrers an einem Laptop auszulesen. „So eine Kontrolle kann sich schon eine Weile hinziehen“, sagt Brieden. Im aktuellen Fall sei in den Unterlagen des Lkw keine Firma hinterlegt, wie es eigentlich sein sollte. Deshalb müsse der Fahrer 150 Euro Strafe zahlen, erklären die Beamten. Nach etwa einer Stunde Kontrolle dürfen die beiden Lkw-Fahrer weiter.

Im Einsatz sind an diesem Tag 14 Kolleginnen und Kollegen, unter Anderem speziell geschulte Beamte für den Schwerlastverkehr und Mitglieder des Kompetenzteams „Motorrad“. Ehrenamtliche des THW aus Aalen und Ellwangen unterstützen bei der Verpflegung.

Parallel zu den Beamten in Bopfingen kontrollieren Kollegen des Polizeipräsidiums Ulm bei Nattheim an der B466 ebenfalls Motorradfahrer. Mit großem Erfolg. „Wir hatten sogar schon eine Fluchtsituation“, erzählt Sven Kroll, Mitglied des Kompetenzteams Motorrad beim Ulmer Präsidium. Der betroffene Motorradfahrer hatte laut Kroll nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für seine Maschine.

Insgesamt führe man immer wieder Schwerpunktkontrollen durch und suche auch das Gespräch mit den Bikern, sagt Pressesprecher Holger Bienert. Zum Teil kenne man sich sogar persönlich. „Es gab sogar schon Motorradclubs, die Anfragen zur Prävention gestellt haben. Die meisten finden es gut, dass wir uns um die wenigen schwarzen Schafe kümmern“, so Bienert weiter.