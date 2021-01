Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich bereits am Freitag zwischen 14 und 15.30 Uhr zugetragen hat. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Rangieren ein Garagentor in der Badgasse. Der Geschädigte bemerkte und meldete den Schaden in Höhe von rund 500 Euro erst später.