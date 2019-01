Polizei beendet Geburtstagsfeiern

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei gegen 1 Uhr eine Geburtstagsfeier in einer Nördlinger Wohnung beendet. Der 16-jährige Sohn der Wohnungsinhaber hatte sich von der Tante, bei der er in Abwesenheit der Eltern wohnte, in die elterliche Wohnung geschlichen. Dort feierte er mit sieben weiteren Jugendlichen seinen Geburtstag. Nachdem mehrere Anrufe wegen Ruhestörungen eingegangen waren und die Tür nicht geöffnet wurde, musste diese durch die Polizei geöffnet werden. Die insgesamt acht Jugendlichen waren teilweise alkoholisiert und hatten die Wohnung verwüstet. Im Anschluss wurden alle Personen vor Ort den Eltern übergeben und die Party beendet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Oettingen ein ähnlicher Vorfall. Jedoch handelte es sich hierbei um Erwachsene, die die Tür jedoch auf Aufforderung öffneten. Aufgrund der Ruhestörungen und Uneinsichtigkeit wurde die Geburtstagsfeier gegen 1 Uhr beendet. Der erheblich alkoholisierte Wohnungsinhaber musste durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden.