Pferdesportverein Schloss Kapfenburg feiert 25-jähriges Bestehen

Am 21. Januar 1993 haben Fahrbegeisterte den Pferdesportverein Schloss Kapfenburg gegründet – das ist jetzt 25 Jahre her und somit ein Grund zum Feiern. Deshalb gab es in der Reithalle in Hülen ein Showprogramm zu Pferd und eine Party.

25 Fahrbegeisterten von Waldhausen bis Jagsthausen fanden in den 90er Jahren, dass der Pferdefahrsport von den Vereinen nicht ordentlich repräsentiert wurde. Deshalb gründeten sie kurzerhand den Pferdesportverein Schloss Kapfenburg. Aber nicht nur im Fahrsport haben die Mitglieder zahlreiche Erfolge wie Meisterschaftstitel zu verzeichnen, sondern auch in der Zucht und der Dressur. In diesem Jahr gab aber ein ganz anderer Grund Anlass zum Feiern, und zwar der 25. Geburtstag des Vereins.

Das Jubiläum startete mit einem Einmarsch der Standarten und Fahnen und einem Gottesdienst. Auch die Jagdhornbläser des Hegerings Ellwangen überbrachten ein Geburtstagsständchen und die Gründungsmitglieder wurden geehrt: Felix Auracher, Karin Dambacher, Karl Humpf, Bernd Merkle, Josef Walter und Sabine Auracher.

Das Highlight des Abends war aber sicherlich das Showprogramm zu Pferd. Vor allem die Kinder und Jugendlichen des Vereins hatten verschiedene Vorführungen einstudiert. Als erstes trat die Voltigiergruppe auf. Einmal die Woche treffen sich die sieben Kinder, um sich auf den Pferderücken zu stellen, die Beine in die Luft zu recken oder rückwärts zu reiten. Dieses Können zeigten sie auch beim Jubiläum. Während Kaltblut Josi etwas aufgeregt war bei ihrem ersten Auftritt, waren die Kinder ganz Profi und ließen sich durch Nichts aus der Ruhe bringen.

Ponyquadrille und ein Gespann mit leuchtenden Rädern

Gleiches galt für die Kinder der Ponyquadrille, die mal in Reih und Glied und mal versetzt verschiedene Dressurlektionen zeigte. Die achtjährige Leni führte später ihre Einradkunst vor, bei der sie von dem Shetlandpony Bobby begleitet wurde. Auch Moritz Senz hatte einen Soloauftritt. Mit seinem Pony Branca zeigte er die Kunst des Holzrückens. Danach begeisterten weitere Ponys das Publikum. Vier Gespanne fuhren in die Reithalle, um eine Quadrille zu fahren. Familie Maier zeigte dann zwei ihrer Classic Pony Zuchtstuten am langen Zügel samt Nachwuchs.

Zum Abschluss wurde es noch spektakulärer. Die Lichter wurden ausgeschaltet und zwei Ponygespanne mit leuchtenden Rädern fuhren durch die Halle. Während einer die Gespanne lenkte, zündete ein anderer kleine Feuertonnen an. Kurz darauf kam im Galopp ein großes Gespann mit zwei Kaltblütern in die Halle gesaust und mit Fackeln in den Händen präsentierten die Familie Senz eine Feuershow. „So eine Vorführung in einer Halle zu machen, trauen sich nur die, die kurz davor sind, in den Zirkus zu gehen“, sagte Vorsitzender Felix Auracher. Und nicht nur er war begeistert, sondern auch die zahlreichen Gäste, die jubelten. Mit Musik der 80/90er wurde anschließend noch ordentlich gefeiert.