Pfarrer Michael Rau nimmt Abschied von seiner Kirchengemeinde

Der evangelische Pfarrer Michael Rau hat sich offiziell von seiner Kirchengemeinde in Bopfingen verabschiedet. An dem Dankgottesdienst in der Stadtkirche haben rund 250 Gläubige teilgenommen.

Pfarrer Rau strahlte Zuversicht aus und bekannte sich gleichzeitig wehmütig zu Bopfingen. „Wir, meine Familie und ich, wir dachten wirklich, dass wir schon für immer in Bopfingen bleiben. Aber der Zufall spielt eben so manchmal Richter“, sagte Rau. Ob es nun die zufällig gefundene Stellenausschreibung der Pfarrstelle in Herbrechtingen war, die Rau unter einem großen Papierstapel entdeckte oder die Verlockung, zusätzlich zur neuen Pfarrstelle einen Aufsitzrasenmäher zu bekommen, sei im Nachhinein betrachtet nur schwer zu sagen: „Die Zufälle bestimmen unser Leben. Ohne diese Zufälle gebe es heute diesen Abschiedsgottesdienst nicht“, sagte Pfarrer Rau. Er ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihm und seiner Familie Bopfingen ans Herz gewachsen ist. Neue Menschen, neue Aufgaben, neue Ziele hätten aber auch ihren Reiz. „Letztendlich ist es das freudige Entdecken des Neuen, was einen persönlich antreibt“, so Rau in seiner Dankesrede in der Stadtkirche.

Zur Verabschiedung von Pfarrer Rau und seiner Familie kamen neben Schuldekan Harry Jungbauer auch der Oberkochener Pfarrer Ulrich Marstaller in Vertretung von Dekan Ralf Drescher. Marstaller sprach Rau von seinen Aufgaben und Verplichtungen in der evangelischen Kirchengemeinde Bopfingen frei und gab ihm und seiner Familie Gottes Segen für die neuen Aufgaben in Herbrechtingen mit auf den Weg. Im Anschluss lud die evangelische Kirchengemeinde alle Besucher und Gäste zu ein Stehempfang ins evangelische Gemeindehaus ein. Unter den Gästen war auch Raus katholischer Amtskollege, Pfarrer Waldemar Wrobel, der Bopfingen ebenfalls in Kürze verlässt und eine neue Aufgabe übernimmt. Mit den beiden Pfarrern Rau und Wrobel geht eine Ära der seelsorgerischen Arbeit in Bopfingen zu Ende. Beide Geistlichen haben mit ihrem Engagement das kirchlich-gesellschaftliche Leben in Bopfingen stark geprägt. Ihre Menschlichkeit brachte ihnen viel Sympathie ein. (mab)