Pfarrer Hermann Rundel feiert 25-jähriges Priesterjubiläum

25 Jahre Priester zu sein, ist eine Gnade, die man üblicherweise mit einem großen Festgottesdienst feiert. Da uns aber Corona fest im Griff hat, ist dies nicht möglich. In Dankbarkeit für die Berufung von Pfarrer Hermann Rundel in das Priesteramt begehen die Katholiken der Seelsorgeeinheit Ipf dieses Jubiläum in Gedanken und hoffen, die Feier des Jubiläums in der persönlichen Begegnung mit dem Seelsorger bald nachholen zu können.

In der Corona-Krise mussten die Gläubigen Gottesdienstformen akzeptieren, die trotz der Einsamkeit vor den Mediengeräten ein gemeinsames Glaubenserlebnis ermöglichten. Bei den eingeschränkten Gottesdiensten, die in letzter Zeit dann mit Auflagen möglich waren, fand Pfarrer Rundel immer die richtigen Worte und gestaltete als spätberufener Priester die Liturgie mit Demut, Dankbarkeit, Begeisterung und Überzeugung.

In Wangen im Allgäu geboren und aufgewachsen absolvierte Pfarrer Rundel nach der Realschule zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Die Jahre von 1982 bis 1987 verbrachte er bei der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer. Noch während dieser Zeit absolvierte Rundel ein Grundstudium in Religionspädagogik, bevor er in Eichstätt das Theologiestudium aufnahm, das er 1993 abschloss.

Nach der Pastoralausbildung im Rottenburger Priesterseminar wurde Hermann Rundel am 15. Juli 1995 in Neuhausen/Fildern zum Priester geweiht. Nach seiner Vikarszeit in Stuttgart-Neugereut und in Rottweil trat Rundel 1999 seine erste Pfarrstelle in Großengstingen an. 2008 wurde er Pfarrvikar in Ehingen und leitete von 2012 bis 2018 die Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd. Im September 2018 konnten die sieben Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ipf in einem gemeinsamen feierlichen Gottesdienst in der Sankt. Joseph Kirche in Bopfingen als neuen leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit begrüßen. Er trat die Nachfolge von Pfarrer Waldemar Wrobel an, der diese Stelle bis zum Frühjahr 2018 bekleidete. Für Pfarrer Rundel war die Ostalb nicht unbekannt. Ob gerade deshalb oder vielleicht auch trotzdem, jedenfalls sah er hier am Ipf eine neue Wirkungsstätte für sich.

Zur Seelsorgeeinheit Ipf gehören die Gemeinden Sankt Joseph (Dienstsitz) in Bopfingen, Sankt Nikolaus in Aufhausen, Sankt Antonius in Baldern, Sankt Ottilia in Kerkingen, Christus König in Oberdorf am Ipf, Mariä Himmelfahrt in Unterriffingen und die Filialkirchengemeinde Sankt Gallus in Itzlingen.

Alle sieben Kirchengemeinden danken Herrn Pfarrer Rundel für seinen Dienst, für die schönen Gottesdienste, für seine freundliche Art und gratulieren ihm zu seinem 25-jährigen Priesterjubiläum. Der Wunsch der Kirchengemeinden ist, er möge weiterhin so freundlich und hilfsbereit bleiben und stets kontaktfreudig zu seinen Mitchristen sein, denn dies wird geschätzt und anerkannt. Die Glückwünsche der Kirchengemeinden überbrachte bei einer Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit dessen Vertreter Martin Dauser. Er betonte dabei, Gott möge Pfarrer Rundel die Kraft, die Gnade, die Geduld und die Ausdauer geben, damit er noch lange als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ipf tätig sein könne.