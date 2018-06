Pavel zur B 29: Vordringlicher Bedarf ist das einzige Ziel

Der einzige Sinn, über Varianten für eine Neutrassierung der B 29 von der Autobahn bis Nördlingen nachzudenken, bestehe darin, eine sichere Perspektive für die dringend notwendigen Umfahrungen von Pflaumloch und Trochtelfingen zu erhalten. Das hat Landrat Klaus Pavel am Dienstag im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung des Kreistags betont. Pavel gab dabei auch bekannt, dass bis zur Anmeldung möglicher Varianten für den neuen Bundesverkehrswegeplan jedes einzelne Bauwerk aus den bisher erstellten Machbarkeitsstudien aufgelistet und kostenmäßig bewertet werden müsse.

Und das, obwohl – wie Pavel mehrfach unterstrich – eine technische Machbarkeitsstudie keine auch nur ansatzweise fertige Straßenplanung sei. Vier Wochen Zeit bleiben laut Pavel jetzt noch, um die von Berlin geforderte Bauwerksauflistung zu erstellen. Dann soll die Machbarkeitsstudie für eine mögliche Neutrassierung der B 29 im östlichen Kreis, mit der vor allem eine Netzfunktion der kompletten Bundesstraße in der Relation Stuttgart-A7-Augsburg untermauert werden soll, langsam Richtung Berlin auf die Reise gehen. Mit dem Ziel, die östliche B29 in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu bekommen. „Noch ist jede Meinungsäußerung erwünscht und möglich“, forderte Pavel dazu auf, mit der Einschätzung der beiden möglichen Varianten Nord und Süd nicht hinterm Berg zu halten. Derzeit gingen die Stellungnahmen aus dem Anhörungsverfahren dazu reihenweise im Landratsamt ein.

Zwingende Ergänzungen

Im Positionspapier der Landkreisverwaltung, das dem Ausschuss auch mit Blick auf die abschließende Beratung im Kreistag am 24. Februar vorlag, wird festgehalten, dass ein ortsdurchfahrtsfreier Ausbau der B29 von der A7 bis Nördlingen in mehrere Varianten möglich und wirtschaftlich machbar sei und dass der Kreis dafür die in der letzten Diskussion stehenden Varianten Nord und Süd priorisiere. Als zwingend ergänzende Vorgaben werden unter anderem aufgelistet ein direkter Anschluss der Röttinger Höhe zum Autobahnanschluss Aalen/Oberkochen mit erheblicher Entlastung auf der B466, der Verzicht auf den Bau einer Nördlinger Südumfahrung sowie die Entwicklung der B 29 von der Röttinger Höhe bis zur A 7 bei Westhausen mit dem notwendigen Lärmschutz für Lauchheim und Westhausen-Reichenbach genannt. Und schließlich der Ausbau einer neuen B29a (Ebnater Steige) einschließlich des Baus einer Ortsumfahrung Ebnat.

Auf eine Beschlussempfehlung an den Kreistag wollte der Ausschuss bewusst verzichten. In einer ausführlichen Stellungnahme begründete Walter Haveman, weshalb die Grünen zwar eine Umfahrung von Pflaumloch und Trochtelfingen wollen, den Bau einer nördlichen oder südlichen großen Umfahrung aber ablehnen. Die Prognosen für die Verkehrsentwicklung seien ebenso falsch wie die Behauptung unwahr sei, man priorisiere gleichberechtigt zwei Varianten. In Wahrheit werde schon jetzt die Südtrasse deutlich favorisiert, „und mit der wird man aus Berlin zurückkommen“. Die Grünen plädierten für eine Entlastung der bestehenden B29 und für „kleine Maßnahmen“ für die Anwohner, sagte Haveman.

Lob für Pavels Einsatz

Für die CDU sprach Wolfgang Hofer von einer im Ostalbkreis bisher beispiellosen Bürgerbeteiligung. Dabei sei auch der äußerst hohe persönliche Einsatz des Landrats zu würdigen. Tendenziell gehe die Trassenpriorität wohl eher Richtung Süden, „aber es wäre viel zu früh, sich schon jetzt festzulegen“, so Hofer. Konrad Sorg (SPD) warnte davor, den Menschen zu schnelle Versprechungen für eine Realisierung zu machen. Dennoch unterstütze seine Fraktion die zwei Varianten ohne jede Priorisierung. Willibad Freihart schließlich räumte ein, er persönlich würde nur eine Variante, nämlich die südliche, wegen ihrer großen Entlastungsfunktion ins Rennen schicken. Das trage seine Fraktion der Freien Wähler insgesamt aber nicht mit.