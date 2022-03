Paul Groll: „Mein bestes Bild ist immer mein letztes“

Museumsschließungen, kaum Ausstellungsmöglichkeiten – Corona hat auch die Kunstschöpfer in den vergangenen zwei Jahren stark getroffen. Amelie Scherer und Mathis Eisermann aus der Klasse 9b des Bopfinger Ostalb-Gymnasiums haben für den „Zeitungstreff 2022“ Paul Groll in seinem Atelier in Lauchheim besucht und dabei viel Interessantes über den aufgeschlossenen Lauchheimer Künstler und die Kunstwelt erfahren.

Paul Groll hat in jungen Jahren schon gerne gemalt und gezeichnet. Er wurde von der Kunst gefangen, er war davon gebannt. Deshalb entschied sich der Künstler für ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe für Kunst und Kunstgeschichte. Sein damaliger Professor, Georg Baselitz, der durch seine auf den Kopf gestellten Darstellungen bekannt wurde, zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Welt. Groll empfand schon immer eine Begeisterung für Baselitz und dessen Kunst, schon als dieser noch relativ unbekannt und noch nicht Grolls Professor war.

Durch die Kraft, mit der Baselitz malt, und durch seine große Bedeutung für die Gegenwartskunst wurde Groll maßgeblich beeinflusst. Natürlich wollte er nicht mit dem „Allergrößten“ konkurrieren, er verspürte aber schon einen gewissen Ansporn: „Ich will es richtig, anständig, ehrlich machen“. Dann kramt Groll aus einer Schublade eine Ausgabe der „Welt“ von 2010 heraus, die von Baselitz gestaltet wurde. Und frei nach dem Motto der Frankfurter Allgemeinen „Hinter dieser Zeitung steckt immer ein kluger Kopf“ haben wir mit Paul Groll hinter der „verkehrten Welt“ von Baselitz ein Foto geschossen.

Nach dem Abschluss wurde Groll Kunsterzieher. So hatte er immer mit der Kunst zu tun, die er so liebt. Groll wirkte bis 2016 als Kunsterzieher am Ostalb-Gymnasium, wo sein künstlerischer Einfluss und seine farbenfrohen Bilder heute noch den manchmal tristen Schulalltag erhellen.

Jugendlichen, die eine künstlerische Laufbahn einschlagen wollen, rät er, fleißig zu sein. Aus 300 Bewerbern einer Kunstakademie würden vielleicht 30 aufgenommen, die Konkurrenz sei enorm groß. Nur durch Fleiß könne man diesen Sprung schaffen. Die Vorbereitung für eine Akademie beginne nämlich nicht nach dem Abitur und auch nicht im letzten Schuljahr, sie beginne schon vorher. Es gäbe keinen Ausbruch oder Moment, wo man sich entscheidet, Künstler zu werden. Kunst sei ein allgemeines Interesse, von dem man umso weniger los käme, je länger man sich mit ihr beschäftige.

„Aus Beruf wird irgendwann Berufung“, so beschreibt Groll seinen Werdegang. Kunst, Malerei, Bilder - das ist Grolls Welt. Als Kunsterzieher konnte er lehren, war aber auch offen für Neues. „Als Künstler lernt man nie aus“,sagt Groll. Ein wichtiger Satz für sein Leben sei daher: „Unser ästhetisches Ideal wächst mit unserem Wissen“. Groll ist immer offen für neue Inspirationen.

Zurzeit beobachtet er die Junge Philharmonie Ostwürttemberg beim Proben und versucht hier, die Musik in Bild, Kunst und Farbe zu vereinen. Es soll eine Motivreihe entstehen, die im Herbst anlässlich seines 70. Geburtstags der Öffentlichkeit in einer Doppelausstellung im Landratsamt Aalen und der dortigen Kreissparkasse zugänglich gemacht wird. Der figurative oder auch abstrakte Malstil zeichnet die Werke Grolls aus. Am Anfang steht der Künstler vor einer leeren Leinwand, malt spontan, hat noch keinen konkreten Plan. Er lässt sich leiten von Farben und Formen. Groll legt großen Wert darauf, dass man als Künstler bei sich bleiben und seinen eigenen Stil entwickeln muss. Seine Kunst soll zum Nachdenken anregen, die Phantasie ist ihm wichtig: „Jeder kann etwas anderes sehen.“ Seine Abstraktion soll die Gedanken beflügeln: „Das Bild muss berühren“, so Groll.

An die Ausstellung „Mein bestes Bild bis jetzt“ erinnert sich Paul Groll immer wieder gerne zurück. Dort betonte er: „Mein bestes Bild ist immer mein letztes Bild.“ Zu seinem jeweils letzten Bild habe er nämlich immer noch eine ganz innige Beziehung.

Im vergangenen Jahr hat der Lauchheimer Künstler an der Aalener Aktion „Fenster zur Kunst“ teilgenommen, bei der er seine Werke in Schaufenstern ausgestellt hat. „Kunst brauche Fenster/Schaufenster“, so Groll. Kunst und Mode seien nicht weit auseinander, und so hat sich Groll gefreut, als die Aktion bei den Aalener Bürgern Anklang fand. Denn Groll fände es gut, wenn die Veranstaltung „Fenster zu Kunst“, initiiert von der Stadt Aalen, auch in Zukunft stattfinden würde, denn „Bilder brauchen Öffentlichkeit“.