Pater Jose Antony (44) wird ab Oktober 2019 neuer Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Oberes Murrtal“ mit den Kirchengemeinden St. Maria in Murrhardt und St. Paulus in Sulzbach an der Murr. Pater Jose Antony ist Ordensmitglied der Prämonstratenser. Er stammt aus dem südindischen Bundesstaat Kerala und wurde 2001 zum Priester geweiht.

Zwischen 2001 und 2007 war Pater Jose Antony als Vikar und Pfarrer in Indien tätig. Von 2008 bis 2009 arbeitete er an seinem Diplom zu „Pastoralarbeit und Leitung“ am East Asian Pastoral Institute in Manila auf den Philippinen.

Danach begann sein Dienst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Von 2010 bis 2013 war er Vikar in Ergenzingen-Baisingen. Seine Zweite Dienstprüfung für Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart erfolgte im März 2013. Seit 2013 ist er als Pfarrvikar in Bopfingen in der Seelsorgeeinheit Ipf im Dekanat Ostalb tätig.