Partnerschaftsbesuch: So wird die Ipfmesse in Italien gefeiert

Gemeinsam wollten sie die Ipfmesse in Italien begehen. Kürzlich fuhr eine kleine Gruppe der Städtepartnerschaft Bopfingen in die Partnerstadt Russi, um dort gemeinsam eine italienische Variante des Bopfinger Volksfestes zu feiern.

Schwer beladen mit 40 Fässern Bier samt ganzer Schankausrüstung, 450 Paar Ipfmess-Grillwürste und vielen weiteren Utensilien machte sich die Gruppe auf den Weg. Die Abfahrt fand einen Tag vor dem Festbeginn statt. Am Morgen der Feier wurde der Platz, der ausdrücklich für das „deutsche Bier“ zur Verfügung gestellt wird, eingerichtet, damit es dann am Abend um 18 Uhr losgehen konnte.

Der deutsche Stand mit Bier und Wurst wird immer beliebter

Jedes Jahr wird der Andrang am deutschen Stand immer größer – und in diesem Jahr waren bereits die „Ipfmesswürste“ schon nach zwei Tagen ausverkauft. Da in Italien bei Festen die Nacht zum Tag gemacht wird, war die Gruppe jeweils bis ein Uhr nachts beim Verkauf von Bier und Würsten sehr beschäftigt.

Müde aber glücklich ging die Gruppe dann zurück in ihre privaten Unterkünfte, um sich für die „nächste Nacht“ wieder auszuruhen. Ein Erlebnis besonderer Art ist seit zwei Jahren für die deutsche Gruppe die Begegnung mit den Senioren und Pflegebedürftigen aus dem naheliegenden Pflegeheim.

Auch in diesem Jahr wurden sie eingeladen, um bei Freibier und Würstchen ein wenig Flair des Bierfestes mitzugenießen. Die Begegnung mit den Einheimischen aus Russi ist in der Zwischenzeit zu einer Begegnung mit alten Freunden geworden, und die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten ist groß.

Die große Besonderheit in diesem Jahr war, dass der Bopfinger Bürgermeister Gunter Bühler für einen Tag mit seinem Wagen nach Russi fuhr, um dort die neue Bürgermeisterin Valentina Palli kennenzulernen. Gemeinsam mit ihr und ihrem Team ging es dann zum gemeinsamen Abendessen, begleitet von der Übersetzerin Brigitte Fink und der Vorsitzenden der Städtepartnerschaft, Sigrid Göggelmann.

Valentina Palli wurde ein Bopfinger Bierkrug überreicht mit einer herzlichen Einladung zu den Heimattagen. Beide Bürgermeister tauschten sich aus. Wichtig war Palli und Bühler, dass die Städtepartnerschaft in vertrauter Weise weitergeführt wird.