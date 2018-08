In Nördlingen ist es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Nördlinger und einem Paketdienstfahrer gekommen. Der 23-jährige Paketbote wollte den 34-Jährigen am Dienstag beliefern. Dabei kam es zu so gravierenden Meinungsverschiedenheiten, dass die ganze Sache in einer Rauferei endete. Beide Kontrahenten verletzten sich dabei leicht und die Polizei wurde hinzugezogen.