Otto Schieber kennt seine Ipfmess von Kindesbeinen an

Seit über 35 Jahren ist Otto Schieber von den Schieber Werkstätten Bopfingen im Ausstellerzelt des Gewerbe- und Handelsvereins Bopfingen zu finden. Auf dem Messestand zeigt die Firma Schieber immer einen kleinen Ausschnitt der aktuellen Trends der internationalen Möbelkollektionen. „Wir jagen keinen kurzfristigen Einrichtungstrends hinterher. Vielmehr legen wir bei unserer Ausstellung Wert auf Langlebigkeit und Zeitlosigkeit“, sagt Schieber.

Auch die Ipfmesse hat für Otto Schieber den Flair der Zeitlosigkeit. „Ich freue mich jedes mal auf die Treffen mit Freunden und Bekannten, die zum Beispiel nicht mehr in Bopfingen wohnen, aber zur Ipfmesse immer wieder heimkommen, wie sie selbst auch sagen“, so Schieber. Wenn der Firmenchef von der Ipfmesse spricht, werden auch immer die Kindheitserinnerungen lebendig. „Der Vater im Zelt, wir Jungs turnen auf den Bulldogs herum und wenn der Vater mal nicht schaut, genehmigen wir uns einen Schluck aus dem Bierkrug“, lacht Schieber. Wenn es um den Messestand geht, fällt Otto Schieber eine Geschichte ein, die für immer in seiner Erinnerung hängen geblieben ist: „Einmal kam ein ehemaliger Bopfinger, der jetzt in den USA wohnt, an meinen Stand und hat nach unserem gemeinsamen Gespräch den ganzen Stand mit Möbeln, so wie sie dastanden, gekauft“, erinnert sich Schieber. Und dann sind da noch die vielen anderen Aussteller und Schausteller, zu denen Schieber seit vielen Jahren eine enge persönliche Beziehung pflegt. „Als Kind haben wir von den Schaustellern immer Freifahrten bekommen“, sagt Schieber. Und dann verrät er noch ein kleines Geheimnis: „Jedes Jahr kaufe ich mir einen neuen Geldbeutel auf der Ipfmesse. Das hat schon so etwas wie Tradition“, schmunzelt Schieber, der die Ipfmess’ in seinem Herzen hat. (mab)