Ostalbgymnasium lädt zur Hocketse

Auch in diesem Jahr beschließt das Ostalb-Gymnasium Bopfingen seine Projekttage mit einer gemütlichen Hocketse am Freitag, 20. Juli, ab 15.30 Uhr.

An diesem Nachmittag haben Eltern, Verwandte und Bekannte Gelegenheit, Einblick in die facettenreichen Projektinhalte ihrer Kinder zu nehmen. Neben Projektpräsentationen in der Aula des Bildungszentrums können sich alle Anwesende über eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen durch den Elternbeirat sowie über das mittlerweile traditionelle Spanferkel, organisiert vom Förderverein und ehemaligen Schülern, freuen. Ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag dürfte die offizielle Begrüßung der neuen Fünftklässler sein, die der Hocketse um 14.30 Uhr vorangeht.