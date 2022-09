Ostalb-Gymnasium startet ins neue Schuljahr

Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am Ostalb-Gymnasium in Bopfingen für alle Klassen am Montag, 12. September. das teilt die Schulleitung in einem Schreiben mit.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 treffen sich um 8.20 Uhr in ihrem Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 6 bis K2 beginnen um 7.30 Uhr (Räume: siehe Aushang in der Schule). Der Unterricht endet an diesem Tag für die Jahrgangsstufen K1 und K2 und für die Klassen 10 bis 6 um 12.40 Uhr, für die Klassen 5 um 11.50 Uhr.