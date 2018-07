Ostalb-Gymnasium muss fünf Säulen des Kollegiums ziehen lassen

Am letzten Schultag vor den Sommerferien hat Schulleiter Dr. Pascal Bizard fünf zuverlässige Säulen des Lehrerkollegiums in den Ruhestand verabschiedet: Lothar Aich, das Ehepaar Ursula und Rudolf Kohnle, Hans Grözinger und Bernd Schoenberg.

Lothar Aich unterrichtete die Fächer Biologie, Chemie sowie Naturwissenschaft und Technik und gehörte 40 Jahre lang dem Kollegium an, wo er als Abteilungsleiter für die Mittelstufe viele Jahre in der erweiterten Schulleitung tätig war. Zu seinen Aufgaben in der Schulverwaltung zählten die Haushaltsführung, die EDV-Ausrüstung und -Wartung sowie die Betreuung außerunterrichtlicher Veranstaltungen.

Hans Grözinger studierte Physik und Chemie und trat seinen ersten Dienst 1979 am Peutinger-Gymnasium in Ellwangen an. Er wechselte 2009 an das Ostalb-Gymnasium und brachte den Schülern die naturwissenschaftlichen Fächer durch unzählige Experimente nahe.

Ursula Kohnle nahm als Pastoralreferentin im schulischen Dienst ihre Lehrertätigkeit in katholischer Religionslehre 2009 am Ostalb-Gymnasium auf und folgte ihrem Ehemann Rudolf Kohnle damit 13 Jahre später, der seit 1986 die Fächer katholische Religionslehre, Deutsch wie auch Psychologie unterrichtete. Seine Leidenschaft für das Fach Deutsch äußerte sich insbesondere in dem Aufbau und der Verantwortung für die Schülerbücherei. Ursula Kohnle engagierte sich darüber hinaus für einen Austausch mit einer indischen Schule, dem „College for dance and music“, in Varanasi, gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.

Bernd Schoenberg kam 1981 mit den Fächern Biologie und Geografie, für die er auch mehrere Jahre die Fachleitung innehatte, an das Ostalb-Gymnasium. Zudem unterrichtete er die Fächer Naturphänomene sowie Naturwissenschaft und Technik. Zu seinen außerunterrichtlichen Tätigkeiten gehörten die Verantwortung als Sicherheitsbeauftragter, ebenso die Verkehrserziehung. Zuletzt übernahm er die Lernmittelverwaltung, deren Digitalisierung er noch in Ansätzen mitverfolgte.