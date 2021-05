Online-Quizrallye kommt gut an

Kürzlich haben sich die Gewinner der Online-Quizrallye über die Ausgabe ihrer Preise freuen können. Erster wurde Leon Niederer, Zweiter Timo Schnell, Dritter Christian Egetemeyer.

Im Februar hatte der Förderverein des Ostalb-Gymnasiums Bopfingen (OAG) unter Vorsitz von Romy Bihr und Jeannette Geiß in Absprache mit der Schulleitung ein dieses Online-Gewinnspiel initiiert. Es diente zum ersten Kennenlernen der Schule und war adressiert an alle Viertklässler der umliegenden Schulen. Es galt Bereiche zu Persönlichkeiten am OAG, zu Fahrten und Exkursionen sowie zum Schulgebäude zu erkunden. Mit dieser Aktion unterstützte der OAG-Förderverein die pandemiebedingte Umgestaltung des Infonachmittages für zukünftige Viertklässler und deren Eltern im Februar und bot den Teilnehmern so eine Möglichkeit, die neue Schule wenigstens online kennenzulernen. Für diesen Einsatz dankte Schulleiter Dr. Pascal Bizard dem OAG-Förderverein herzlich.

Die beiden Vorsitzenden ließen es sich aufgrund der Corona-Lage nicht nehmen, den Gewinnern ihr Geschenk persönlich vorbeizubringen. Sie gratulierten auch im Namen der Schulleitung dem Sieger, Leon Niederer, der eine JBL-Bluetooth Box erhielt, dem Zweitplatzierten, Timo Schnell, der sich über einen Gutschein im Wert von 30 Euro freute, und dem Drittplatzierten, Christian Egetemeyer, den ein Gutschein im Wert von 20 Euro erwartete. Für die Plätze vier bis zehn gab es je einen Memory-Stick und Süßigkeiten.