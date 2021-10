Oliver Sauter räumt den Hauptgewinn ab

In der Juli-Auslosung des VR-Gewinn-Sparens hat der Gewinnsparer Oliver Sauter den Hauptpreis, eine Mercedes-Benz C220 Cabrio, gewonnen. Gemeinsam mit dem VR-Bank-Team durfte er sich nun über das neue Auto freuen, welches direkt vor die VR-Geschäftsstelle in Bopfingen geliefert wurde. Seit Jahren ist Oliver Sauter Gewinnsparer bei der Genossenschaftsbank und spart Monat für Monat zehn Euro, wovon 7,50 Euro auf dem Spar- oder Geldmarktkonto landen. 2,50 Euro sind der Spieleinsatz, von dem 63 Cent an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet werden. „Sie tun mit dem VR-Gewinn-Sparen sich selbst etwas Gutes, und Sie helfen gleichzeitig einer guten Sache hier vor unserer Türe weiter“, sagte Geschäftsstellenleiterin Ramona Schmidt bei der Übergabe des Hauptpreises. Sie wies darauf hin, dass die VR-Bank Ostalb in diesem Jahr mit den Spendengeldern aus dem VR-Gewinn-Sparen regionale Projekte fördert, unter anderem auch Crowdfundingprojekte auf der eigenen Bankenplattform www.vrbank-ostalb.viele-schaffen-mehr.de. „Sie unterstützen also mit dem VR-Gewinn-Sparen das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Region und halten es lebendig“, sagte sie zu dem Gewinner.