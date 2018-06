Oldtimer-Schätze im ehemaligen Möbelhaus

In einem ehemaligen Möbelhaus in Oberdorf hat der Unternehmer Jens Kombartzky das „Wagen 12“ – ein Autohaus, Automobilmuseum und Eventlocation in einem – eingerichtet. Kombartzky, dessen Spezialgebiet eigentlich der Verkauf von gebrauchten und generalüberholten PCs ist, hat sei zwei Jahren mit Oldtimern zu tun. Alle Fahrzeuge im Hause „Wagen 12“ sind käuflich. Jens Kombartzky schaut allerdings schon weiter nach vorne: „Wir möchten in Zukunft nicht nur ein Verkaufsraum, sondern ein Treffpunkt für alle Autobegeisterten und -verrückten sein, egal welches Fabrikat ihr Herz schneller schlagen lässt“, erklärt er. Mehr Bilder von Jens Kombartzkys Oldtimerschätzen sehen Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Daheim am Ipf“, das ab dieser Woche kostenlos in vielen Bopfinger Geschäften erhältlich ist.