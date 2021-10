Oettinger Bachorchester gastiert in Bopfingen

Unter Leitung von Günter Simon spielt das Oettinger Bachorchester am Sonntag, 10. Oktober um 19 Uhr in der Stadtkirche Sankt Blasius in Bopfingen. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3-G-Regel.

Drei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart stehen auf dem Programm. Neben dem ersten Satz seiner ersten Sinfonie Es-Dur KV 16 und der Sinfonie A-Dur KV 201 steht Mozarts Violinkonzert G-Dur KV 216 im Mittelpunkt. Die 19-jährige Amelie Reinhardt aus Bopfingen ist als Solistin mit dabei. Als sechsjähriges Mädchen fing sie an der Musikschule Bopfingen mit dem Geigenunterricht an.

Mittlerweile wird sie von der Münchner Geigenlehrerin Natalija Raithel unterrichtet. Zahlreiche Preise gewann sie beim Musikwettbewerb „Jugend Musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene. Schon mit zehn Jahren wurde Amelie Mitglied der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg und ist seit 2016 Mitglied im Landesjugendorchester Baden- Württemberg.

Das Oettinger Bachorchester wurde 1995 von Günter Simon gegründet, der seitdem das Ensemble als Konzertmeister oder Dirigent leitet. Es besteht hauptsächlich aus befreundeten professionellen Musikern sowie Musikstudenten seiner ehemaligen Hochschule für Musik Würzburg.